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Acemi hırsız çaldığı otomobili stop ettirince yakalandı

Adana’da park halinde çalışır vaziyette duran otomobili çalmak isteyen bir kişi aracı stop ettirmesi sonucu, araç sürücüsü tarafından yakalandı.

Adana'da park halinde çalışır vaziyette duran otomobili çalmak isteyen bir kişi aracı stop ettirmesi sonucu, araç sürücüsü tarafından yakalandı.



Olay, Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.P (19) kiraladığı otomobilini bir yakının düğününde kullandı. Düğün sonunda evine giderken T.P, yol kenarında aracını sağa çekti. Daha sonra T.P., araç üzerindeki süslemeleri sökmeye başladı. Bu sırada aracın çalışır ve şoför kapısının açık olduğunu fark eden S.A (18), otomobilin içerisine bindi. Yaklaşık 10 metre kadar aracı süren S.A, daha sonra stop ettirdi. Bunun üzerine T.P, S.A'yı yakaladı ve durumu polise bildirdi.



Polis, S.A'yı gözaltına aldı.

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