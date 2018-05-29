Adalete ‘köprü’ olan öğrenciler

Suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi amacıyla yürütülen proje etkinlikleri çerçevesinde Başsavcı Ali Yeldan, adalet konusunda bilgilendirmek ve suç, bağımlılık, istismar gibi konularda bilinçlendirmek amacıyla 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’ne öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenciye mesleki deneyimlerini aktardı. Geleceğin hakim, savcı ve avukatları olacak olan öğrenciler Başsavcı Yeldan’a mesleğin işleyişi ve çalışma koşulları gibi konularda merak ettiklerini sorup bilgi aldı.

"Kendinizi bilgiyle doyurun"

Öğrencilerin sorularına içtenlikle yanıtlayan Başsavcı Ali Yeldan, “Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik birçok tehdit ve tehlike var. Çocuklarımızın erken yaşlarda bağımlılık yapan, zararlı, tehlikeli maddelerden uzak durmasını istiyoruz. Zaten yasalarımız da bunları men ediyor. Yeterince bilgi sahibi olmayan insanlar, maalesef cehaletin tuzağında birçok zararlı oluşumların içlerinde kendilerini bulabilirler. O yüzden güncel bilgiye sahip olmak, eğitim hayatımızda bu bilgilerle donanmak bizim en başta kendimize, ailemize ve milletimize karşı en önemli görev ve sorumluluğumuzdur. Geleceğe yönelik daha donanımlı olmak için mutlaka bilgi ile kendimizi doyurmamız gerekiyor. Enerjimizi, gücümüzü, bilgimizi zekamızı pozitif işlere sarf edeceğiz” dedi.

"Camdam cama değil, candan cana"

Sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda, insanların kendisini olduğundan farklı gösterip karşısındaki gençleri ve çocukları kandırdığını gördüklerini ifade eden Ali Yeldan, “Bilmediğimiz, tanımadığımız kişilerle bu alanda temas etmemiz birçok tehlikeyi yanında getirir. Artık birebir ilişkilerden ziyade telefon üzerinden bir ilişki ağı oluşuyor. Bence camdan cama değil candan cana görüşmeliyiz. Sahte profiller üzerinden verilen mesajlara hepimizin şüpheyle yaklaşması gerekiyor. Bu nedenle mağduriyet yaşamamak için sosyal medyayı çok bilinçli kullanmalıyız” diye konuştu.

"Herkes adil olmak zorunda"

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Yeldan, adaleti sağlamak ve bu uğurda çalışmak için fedakarlık göstermek gerektiğini kaydetti. Yeldan, “Haksızlığa uğrayan kişiler hakkına kavuştuğunda, bir kişinin hakkına tecavüz eden kişi durdurulduğunda mutlu oluyoruz. Yasaları doğru uygulayıp adaleti tecelli ettirdiğinizde, çıkan sonuç halkın vicdanında yer buluyorsa doğru bir şey yapmışsınız demektir, biz de onun için çalışıyoruz. Ancak adalet sırf bir meslek grubunun sağlayabileceği bir şey değildir, herkes adil olmak zorundadır. Evde kardeşinize, okulda arkadaşınıza karşı adaletli olmak zorundasınız. Adaletten ayrılmadan hayatımızı sürdürmek ve bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekir” dedi.

Söyleşinin sonunda Başsavcı Yeldan, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.