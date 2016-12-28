Adana Adliyesi çalışanlarına ’Kurum Kültürü ve Empati’ semineri

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Çiftçi, Adana Adliyesi çalışanlarına ’Kurum Kültürü ve Empati’ konulu seminer verdi.

Adana Adliyesi Toplantı Salonu’ndaki seminere Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yılmaz ile başsavcılık bünyesinde bulunan birimlerde çalışan yaklaşık 300 personel katıldı. Seminerde bir sunum yapan Doç. Dr. Hakkı Çiftçi, kurum kültürünün birlik, beraberlik, motivasyon, verimlilik, sinerji, aidiyet ve güçlü bir iletişim sağladığını söyledi.



“Ben merkezli değil biz diyerek görev yapın”

Kurum kültürün daha doğruya ve iyiye dönük değişmeden kalitenin geliştirilmesinin mümkün olmadığını belirten Hakkı Çiftçi, şunları söyledi:

"Bunun için liderlerin örnek olması, ne beklendiğini iyi anlaşılması, beklenen davranışı sergileyecek bilgi ve beceriye sahip olunması gerekir. Kurumsal kültür, bir kurumun ortak değerleri, semboller ve davranışlarını ifade eder. Bunlar da kurum için neyin önemli olduğunu ve kişilerin birbirleri ile olan etkileşim biçimini belirlerken, ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır, günlük çalışmalarda rehber olur ve çalışanların davranış biçimlerini belirler."

Kurumsal başarının birlikte çalışarak meydana geldiğini, bunu için herkesin görevini en iyi şekilde yapması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Çiftçi, "Her ne iş yapıyorsanız yapın ama işinizin hakkını vererek yapın. Çalıştığınız kurumda, ’ben’ merkezli değil, ’biz’ diyerek görev yapın. Başarı pek çok aklın ve elin ürünüdür. Hepiniz bu kurumun aidiyet duygusuyla birer bireyi olduğumuzun farkına varıp, ona göre çalışmalısınız. O zaman kurum kültürü yerleşecek ve kurumsal başarı gelecektir" dedi.



“İşinizi yaparken empati kurun”

Çalışma ortamında, başkaları ile iletişim kurarken ’empati’ yapılması gerektiğini kaydeden Hakkı Çiftçi, bunun iş kalitesi ve kurumsal başarıya katkı sağlayacağını söyledi. Empati kuran kişinin başkalarının hislerinin bilincinde ve onlara karşı duyarlı olduğunu kaydeden Çiftçi, "Empatik iletişim tarzı, diğer insanların kendilerini kabullenilmiş ve anlaşılmış hissetmesini sağlar. Bu nedenle iş hayatında, vatandaşların yerine kendinizi koyarak, onların durumlarını göz önünde bulundurarak ve herkese aynı özeni göstererek çalışın" diye konuştu.



“Kurumsal hedefe ilerlemek için hep beraber çalışacağız”

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Komisyon Başkanı Ramazan Yılmaz, seminerin sonunda Doç. Dr. Hakkı Çiftçi’ye günün anısına duvar saati hediye etti. Sunumdan dolayı Çiftçi’ye teşekkür eden Yeldan, "Adliyemizde bize kurum kültürü ile ilgili bize çok güzel ve değerli bilgilerini aktardı. Bunları burada bir an dinleyip, unutmak değil, bu bilgileri geliştirmek ve kurumsal hedeflerimize doğru ilerlemek noktasında hep beraber çalışacağız" dedi.