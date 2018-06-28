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28 Haziran 2018 11:29

Adana Adliyesi kavga değil çocuklara oyun alanı oldu

Kamuoyunda kavgalarıyla anılan ancak son dönemde yapılan kente değer katan proje ve çalışmalarla adından söz ettiren Adana Adliyesi, bu kez kavga değil çocukların oyun alanı oldu.

Adana Adliyesi kavga değil çocuklara oyun alanı oldu

28 Haziran 2018 11:29


Kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocuk istismarına karşı Türkiye’de ilk kez yapılan uygulamalara, Türkiye’nin en büyük tarım açık ceza infaz kurumundan 20 bin kişinin faydalanabildiği eğitim tesisine, hükümlülerin meslek edindirilmelerinden kente yapılan milyonlarca liralık adalet yatırımlarına kadar onlarca proje ve çalışmaya ev sahipliği yapan Adana Adliyesi, artık koridorlarında kavgalara da sahne olmuyor.


Adliyede güzel şeylerin de olduğunu gösteren örneklere çocuklar da katıldı. Aileleriyle birlikte mahkemedeki duruşma için Adana Adliyesi’ne gelen 4 ile 7 yaşları arasındaki 6 çocuk, birinci kattaki kantinin de bulunduğu ortak açık alanda gönüllerince oyun oynadı. Çocukların oyunlarıyla renkli görüntülere sahne olan adliye, oyun parkına çevrildi. 6 çocuk, yaklaşık yarım saat açık havayı da fırsat bilip kovalamaca ve trencilik gibi oyunlar oynadı. Çevredeki vatandaşlar da, adliyedeki kasvetli havayı yumuşatan çocukların oyunlarını tebessümle izledi.




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