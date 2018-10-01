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Adana Adliyesi'nde 3 bin kişilik aşure ikramı

Adana Adliyesi’nde Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın organizasyonu ile düzenlenen ‘Aşure Günü’ etkinliğinde 3 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Adana Adliyesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın organizasyonu ile düzenlenen ‘Aşure Günü' etkinliğinde 3 bin kişilik aşure dağıtıldı. Etkinlikte hakim ve Cumhuriyet Savcıları, adliyeye gelen vatandaşlar ile personel ve avukatlara kendi elleriyle aşure ikram etti.


Adana Adliyesi ana hizmet binasındaki, vatandaşların tek bir birimden hizmet almaları amacıyla kurulan 'Ön Büro ve Danışma Masası Birimi'nde bu yıl beşincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinliğe Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları, adliyede görev yapan personel ile vatandaşlar katıldı. Adliye yemekhanesinde hazırlanan aşure, kurulan masanın bir tarafına geçen Başsavcı Yurdagül, Komisyon Başkanı Çolak ve Başsavcı Vekilleri tarafından hem personele hem avukatlara hem de adliyeye hizmet almaya gelen vatandaşlara ikram edildi. Yargı mensuplarının dağıtımını yaptığı 3 bin kişilik aşure, kısa sürede tükendi. Bu arada Türk bayrağı figürünün bulunduğu aşure tepsisi de yargı mensupları ile vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, bereket, bolluk ve paylaşma ayı olan Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına katkı sağladığını söyledi.

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