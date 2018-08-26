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26 Ağustos 2018 11:58

Adana Adliyesi’nde "sıfır atık"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, kaliteli bir şekilde değerlendirilmesi, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefi doğrultusunda başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine dahil oldu.

Adana Adliyesi’nde

26 Ağustos 2018 11:58


Adana Adliyesi ana hizmet binası ve taş binada ilk olarak yürütülen sistem için katlardaki 40 ayrı noktaya atık ayrıştırma yapmak üzere plastik, cam, organik ve kağıt atıklarından oluşan iç mekan atık kutuları yerleştirildi. Özellikle kağıt ve plastik atıklarının yoğun olduğu Adana Adliyesinde atık yönetimi sayesinde israfın önüne geçilmesi, tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması, çevresel risklerin azaltılması ve “duyarlı tüketici” duygusunun geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



1 ton kağıt 17 ağaç kurtaracak


Adliye binasından çıkacak 1 ton kağıt atığının geri kazanımıyla 17 ağacın kesilmesinin önleneceği ve 12 bin 400 metreküp sera gazının engelleneceği, ayrıca 1 ton plastiğin geri kazanımı sonucunda 16 varil petrol ve 5 bin 774 kilowatt saat elektrik enerjisinden tasarruf edileceği kaydedildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, çevre yönetiminin tüm dünyanın en büyük sorunu haline geldiğini belirterek, israfın gündelik hayatı kuşattığını, bu sebeple çevre dostu bir yaşam modeline geçilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Tülü, “Kurumsal kararlılık bireysel bilinç kadar önemlidir. Biz de Adana Adliyesi olarak, atık bilincinin ve farkındalığın oluşması, sıfır atık kültürünün yaygınlaşması adına öncü kamu kurumu olacağız” dedi.




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