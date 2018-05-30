Adana Adliyesi’nin şanslı savcı adayları

Adli Yargı 21 ve 22’nci dönem savcı adayları, Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince Adana Adliyesi’nde yaklaşık 5 ay boyunca staj yaptı. Yargı mesleğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görevlendirilen 21 savcı adayı, adliyedeki çeşitli birimlerde görev yaptı. Özellikle çocuk, aile içi şiddet, suçüstü-müracaat, bilişim, ve uyuşturucu suçları soruşturma büroları ile uzlaştırma bürolarında mesleğe hazırlanan Cumhuriyet Savcısı adayları, otopsi ve nöbet işlemlerinin yanı sıra her çeşit suç türüyle ilgili uygulama yapma fırsatı buldu.

Akademik ve bilimsel toplantılara katıldılar

Başsavcılık bünyesindeki ceza infaz kurumları ve proje alanlarını yerinde inceleyen stajyer savcılar, Çukurova Üniversitesi’nde ‘Türkiye’nin Olay Yeri İnceleme Kapasitesinin Arttırılması Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi’ kapsamında düzenlenen bilimsel sempozyuma katılarak yabancı uzmanlar ve öğretim görevlilerinden akademik eğitim aldı. Öte yandan Soruşturma Bürosu Yazı İşleri Müdürü Canan Karataş eşliğinde Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’nı da ziyaret eden savcı adayları balistik, iz, kimyasal ve belge inceleme birimlerini gezerek ‘Resmi Belgede Sahtecilik ve DNA’ konularında kurum müdürü Yılmaz Acar tarafından verilen seminere katıldı.

"Adaletin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaklar"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet savcı adaylarının mesleğe hazırlanması noktasında etkili ve pratiğe yönelik programlar hazırladıklarını söyledi. Adana Adliyesi’nin dava ve suç çeşitliliği yönünden etkili bir staj imkanı sunduğunu kaydeden Yeldan, “Savcı adaylarımız birebir otopsi, sorgu işlemleri, ifade işlemlerine katılıyor, rapor yazıyor ve ilgili birimlere ziyaretler gerçekleştirerek mesleğe hazır hale geliyorlar. Yargılamanın en temel unsuru olan iddia makamının göreve hazır halde bulunması, etkili yöntemler kullanması adaletin daha da güçlenmesine, kamu düzeninin sağlanmasına ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin güvenli şekilde yaşanmasına katkı sağlayacak” dedi.

Cumhuriyet Savcısı stajyerleri de mesleğe daha iyi hazırlandıklarını belirterek, Adana Adliyesi’nde staj yaptıkları için çok şanslı olduklarını söyledi.