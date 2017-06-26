Adana Aladağ Belediyesi Başkanı Mustafa Akgedik,”Misafirliğe gelen Serpil Kurt, fosseptik çukurunun üzerinde oturuyormuş, fosseptik çukurunun kapağının kırılması üzerine kadın içeri düşmüş” dedi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ İlçesine bağlı Meydan Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre hamile olduğu belirtilen Sepil Kurt, fosseptik çukuruna düştü. Serpil Kurt’un düştüğünü gören akrabaları Harun Cihan (33), Cihat Cihan (33) ve Erol Köse hamile kadının yardımına koştu. Kurt’u çıkarmak isteyen 3 yakını da çukura düştü. Yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, çukura düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölen 4 kişinin cenazeleri, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik olay yerinde gazeteciler yaptığı açıklamada şunları aktardı,” Misafirliğe gelen Serpil Kurt, fosseptik çukurunun üzerinde oturuyormuş, bize anlatılan o, fosseptik çukurunun kapağının kırılması üzerine kadın içeri düşmüş. Bunu gören ev sahibi, kuyunun içerisine girmiş ve içeride kalmış. Sonra yoldan geçen genç arkadaşımız, olayı görüp müdahale etmiş. Onlarda müdahale ettikleri sırada içeri girip geri çıkamamış. Muhtemelen yoğun metan gazından dolayı. Ölen vatandaşın kardeşini, iple aşağı doğru sarkıtmaya çalışmışlar, ancak oda içeriye girerken ben geri çekin nefes alamıyorum demiş ve şahsı geri çıkarmışlar. Bu arada sağlık ve itfaiye ekipleri gelmiş, iki tane cesedi itfaiye çıkarmış, diğer ikisini de vatandaşlar çıkartmış” dedi.

Daha sora Akgedik şöyle devam etti,” Maalesef, yine acı bir gün yaşıyoruz, dört vatandaşımızı da kaybettik. Yardıma koşan vatandaşlar daha doğrusu iki tanesi yoldan geçerken yardıma koşan vatandaşlar, İmamoğlu ilçesinde, birisi Aladağ diğeri ise Sarıçam ilçeside esnaflık yapan bir kardeşimiz. İnşallah Aladağ için bu son olur diyoruz, son dönemlerde ciddi sıkıntılar yaşadık. Ölenlerin ailelerine sabır diliyorum” ifadelerini kaydetti.

Aladağ İlçesi sakinlerinden olan Veri Kaplan olayı şöyle anlattı,” Akşam saatlerinde komşularına çay içmeye geldiği sırada, bayan kuyuya düşüyor. Zamanında bu kuyu su kuyusu olarak açılmış Su çıkmayınca fosseptik kuyusuna çevrilmiş. Bayan düşünce Erol arkasından iniyor, büyük ihtimal metan gazından zehirleniyor. Arkasında iki tane komşusu giriyor, Cihat ve Harun kardeşler, bayan düştükten sonra girenler onu kurmak için giriyor. Ama giren metan gazından zehirleniyor. Girenleri hepsi zehirleniyor” dedi.