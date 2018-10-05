Adana Amatör Liglerde sezon açıldı

Adana Amatör Liglerin açılış töreni 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirildi. Yeni sezonun adı Ali Gülleri Amatör Ligi oldu.

Açılış törenin'de konuşan Adana Vali Yardımcısı Bilal Özkan, valilik olarak amatör spora desteklerinin devam edeceğini belirterek “Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonaları düzenlemek ve orada başarılı olmak için amatör sporcu sayımızı arttırmamız gerekiyor. Valimiz Mahmut Demirtaş'ın direktifleri doğrultusunda her zaman sporun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, “Göreve geldiğimizde 90 bin olan lisanslı sporcu sayısını ikiye katladık. Kulüplerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Sorunları ile yakından ilgileniyoruz. Amacımız milli takımlara yeni sporcular kazandırmaktadır” diye konuştu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ise yeni sezona Ali Gülleri'nin adını verdiklerini belirterek, “Sporcu, antrenör ve hakemlerimiz için sağlık anlaşması yaptık. Geçen sezon ilimizde binlerce müsabaka gerçekleştirdik. ASKF olarak tüm kulüplere başarılar dilerim” diye konuştu.

Amatör spora katkı verenlere plaket

ASKF tarafından amatör spora emeği geçen başta Adana Valisi Mahmut Demirtaş adına Vali Yardımcısı Bilal Özkan'a Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına Başkan Vekili Razaman Akyürek'e, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'e ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a plaket takdim edildi.

Ayrıca tören sonrası sezon açılış maçı olan Yüksel Gençlikspor ile Çukurova Demirspor müsabakası ise protokol üyelerinin yaptığı başlama vuruşu ile gerçekleşti.