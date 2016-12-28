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28 Aralık 2016 16:31

Adana, Ankara ve Şanlıurfa’da eş zamanlı kaçak içki operasyonu

Adana, Ankara ve Şanlıurfa’da eş zamanlı kaçak içki operasyonu

28 Aralık 2016 16:31

Adana’da polis ekiplerinin yeni yıl öncesi yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 1 milyon 723 bin lira değerinde bandrolsüz kaçak sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçu işleyen suç örgütleri ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Aralık tarihinde Adana, Ankara ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yeni yıla günler kala yapılan operasyonlarda kaçak içki imalathanesi, bin 787 şişe bandrolsüz kaçak içki, 5 bin 200 adet rakı şişesi kapağı, 15 bin adet çeşitli markalara ait içki etiketi, 30 litre doluma hazır kaçak sahte viski, 30 litre doluma hazır kaçak sahte rakı, 1 adet alkolmetre, bin 500 adet çeşitli markalara ait boş içki şişesi, 1 litre anason hammaddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği belirtilirken, operasyonlar neticesinde 1 milyon 723 bin liralık haksız kazanç ve vergi kaybının engellendiği bildirildi.



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