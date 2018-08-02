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02 Ağustos 2018 13:11

Adana ASKF’den istişare toplantıları

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yeni sezon planlamaları ile ilgili ASKF Ali Gülleri Spor Merkezi’nde kulüp başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelerek istişare toplantıları düzenlemeye başladı.

Adana ASKF’den istişare toplantıları

02 Ağustos 2018 13:11


İlk toplantı Süper Amatör Lig kulüp başkan ve temsilcileriyle gerçekleştirilirken, ikinci toplantıya 1. Amatör Lig kulüp başkan ve temsilcileri katıldılar. Kulüplerarası diyalog ortamının son derece verimli olduğu istişare toplantıları sonucunda önemli kararlar alındı.


Toplantıda konuşan ASKF Başkan Dr. Ahmet Bozan, kulüplerin görüşlerinin ve düşüncelerinin çok önemli olduğunu belirterek, “Birlik ve beraberlik spor ailesinin vazgeçilmez unsurudur. 2018-2019 Sezonunda daha iyi daha doğru planlamalar yapmak istiyoruz. Sporun ruhuna uygun hareket etmek istiyoruz. Amatör spora yeni heyecanlar ve hedefler koymak istiyoruz. Kısacası doğruyu bulmaya çalışıyoruz” dedi.


Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı ise futbol kulüplerinin imkanları ve tesislerin durumuna göre planlamalar yaptıklarını, tüm imkanları zorladıklarını, kulüpleri daha mutlu edebilecek çalışmalar içinde olduklarını belirtti.


İstişare toplantılarına ilerleyen günlerde salon spor kulüpleri ve 2. Amatör Lig takımları ile devam edileceği belirtildi.


ASKF’de düzenlenen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Akif Oflaz, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, İl Hakem Kurulu Başkanı T. Şafak Ursavaş, ASKF yöneticileri, kulüp başkanları ve temsilciler katıldılar.




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