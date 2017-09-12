com Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Adana ASKİ Spor Kulübü Başkanı Rahmi Pekar, görevini, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna’ya devretti.

21 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan karar neticesinde ASKİ Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Durna oldu. Yeni yönetim kurulunun devir alma töreni Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi şantiyesinde gerçekleştirildi.

Devir teslim töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rahmi Pekar, "Kulüp Başkanımıza ve yeni yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun. Adana ASKİ Spor’un Adana’ya ve Türk basketboluna renk kattığını düşünüyorum. Gerçekten de geçtiğimiz sezonlarda çok başarılı maçlar yaptık, ses getirdik. Bu, bir hizmet yarışıdır. Bizler bu yarıştaki bayrağı sizlere devrediyoruz. Adana ASKİ Spor’un hak ettiği yere yükseleceğine canı gönülden inanıyorum. Başkanlık görevini devrettiğim Yüksel Durna’ya ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Adana ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinde olduğum süre boyunca benimle aynı yolu yürüyen tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Yüksel Durna ise Rahmi Pekar ve Sedat Sözlü’nün tecrübelerinden yararlanacağını belirtti. Yeni spor salonunun da açılacağını dile getiren Yüksel Durna, kendi arıtmasını, havalandırmasını ve aydınlatmasını sağlayacak olan tek ’yeşil’ spor salonunun da ASKİ Spor’un hizmetine açılacağını müjdeledi.

Konuşmaların ardından önceki dönemlerde Adana ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı yapmış olan Rahmi Pekar ve Sedat Sözlü ile Genel Menajer Fatih Yücel’e plaketleri takdim edildi.