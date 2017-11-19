Adana Askispor destek bekliyor

com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana Askispor Yönetim Kurulu üyesi ve Taraftar Grubu Başkanı Müjdat Obuz, Adanalı sporseverleri Askispor’a destek için maçlara beklediklerini söyledi.

Askispor Yönetim Kurulu üyesi Ecrin Yıldır ile birlikte Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Obuz, Askispor’un Adanalılar’ın kendi kulüpleri olduğunu belirterek, “Kadın basketbol takımımız ilk dönemlerde başarılı oldu, Avrupa Kupalarında ülkemizi ve kentimizi temsil etti. Ancak yeni sezonda takıma yeni katılan oyuncuların uyum süreci devam ettiği için arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Önümüzdeki günlerde oyuncularımızın birbirlerini tanıması ve kaynaşmasıyla birlikte, kötü günleri geride bırakacağımıza inanıyoruz. Adanalı sporseverleri Askispor’a destek için maçlarımıza bekliyoruz” dedi.

Obuz, Askispor’un karşılaşmalarını oynayacağı, ülkemizin modern spor salonları arasında yeralan 2 bin 500 kişi kapasiteli Aski Spor Salonu hakkında da bilgi verdi. Obuz, salondaki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını, FIBA standartlarına uygun hale getirilmesi için son rötüşlerin yapıldığını belirtti.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Sait Güleç’de, bölgede salon sporlarına sporseverler tarafından gerekli ilginin gösterilmesinde Askispor gibi güzide kulüplerin lokomotif görevi göreceğini söyledi. Güleç, “Salon sporlarının gelişmesinde alt yapıya önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. Adana’da genç ve yetenekli sporcularımızın kulüplerimiz tarafından takip edilerek, Türk sporuna kazandırılmasını diliyorum. Askispor’un en kısa zamanda toparlanarak, tekrar kentimize başarılar kazandıracağına inanıyorum” diye konuştu.