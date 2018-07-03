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03 Temmuz 2018 16:25

Adana Barosu’ndan hayvanlara eziyet edenler hakkında suç duyurusu

Adana Barosu, Adana’da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi çevresinde ve Mersin’in Anamur ilçesinde hayvanlara yönelik eziyetlere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Adana Barosu’ndan hayvanlara eziyet edenler hakkında suç duyurusu

03 Temmuz 2018 16:25


Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, baro olarak Adana ve Türkiye’nin neresinde olursa olsun yaşanan hak ihlallerine, insani ve vicdani olguların bir kenara bırakılarak hayvanlara yönelen saldırılara da seyirci kalmayarak, sorumlular hakkında yasal işlem yapılması, hak ettikleri cezayı almaları noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.


Hayvan Hakları Komisyon Başkan Yardımcısı Av. Gülşah Görür, hayvanlara yapılan insanlık dışı işkence ve eziyetlerin durdurulması için mevcut 5199 sayılı yasanın yetersiz olduğunu, sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın tüm canlıları koruyan ve cezai yaptırımlar içeren yeni bir yasanın yürürlüğe konulması gerektiğini vurguladı.




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