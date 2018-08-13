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13 Ağustos 2018 11:57

Adana Basketbol evinde ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak

2018-2019 Bilyoner.

Adana Basketbol evinde ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak

13 Ağustos 2018 11:57

com Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü çekildi. Fikstür çekilişinde Adana’yı Kadınlar Basketbol Süper Ligindeki tek temsilcisi Adana Basketbol Kulübü adına As Başkan İbrahim Avcı gerçekleştirdi. Adana Basketbol sezonun ilk maçını 13 Ekim’de deplasmanda İzmit Belediyespor ile karşılaşacak. Adana Basketbol evinde ise ilk maçını Adanalı basketbol severlerin karşısına 20 Ekim’de Fenerbahçe karşısında mücadele verecek.



“Tüm takımlarımıza başarılar dilerim”


com Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü çekilişinin ardından konuşan Adana Basketbol as başkanı İbrahim Avcı, “Öncelikle tüm takımlarımıza başarılar dilerim. 2018-2019 sezonu tüm basketbolseverlerimize hayırlı uğurlu olsun. Hedefleri olan bir takım kurmak sezona başlamak istiyoruz. Bu anlamda Adana’nın da süper ligde ki tek temsilcisiyiz. Tüm Adanalı basketbol severlerin de desteğine ihtiyacımız var. 20 Ekim Cumartesi günü evimizde ilk maçı Fenerbahçe ile oynayacağız” şeklinde konuştu.




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