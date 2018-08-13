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13 Ağustos 2018 15:34

Adana Basketbol’un yeni baş antrenörü Olcay Orak oldu

2018-2019 Bilyoner.

Adana Basketbol’un yeni baş antrenörü Olcay Orak oldu

13 Ağustos 2018 15:34

com Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Adana Basketbol Kulübü Baş Antrenörlüğe Olcak Orak’ı getirdi. Deneyimli Baş antrenör Olcay Orak, 2018-2019 sezonunda Adana Basketbol Takımı’nın başarısı için mücadele verecek.


Adana Basketbol’un yeni baş antrenörü Olcay Orak anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Adana Basketbol Kulübü, Adana’mıza hayırlı uğurlu olsun. Adana şehri sporu ve basketbolu seven destekleyen bir şehirdir. Bu anlamda bizlerde elimizde gelenin en iyisi yaparak çalışmalara başlayacağız. Bu süreçte Adanalıların da büyük desteğine ihtiyacımız var” dedi.


Adana Basketbolu’un As başkanı İbrahim Avcı ise “Yeni Baş Antrenörümüz Olcay Orak, Adana’mıza ve takımımıza hayırlı olsun. Olcay hocamız ile 1 yıllık ile anlaşma sağladık. Tekrardan Olcay hocamıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.




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