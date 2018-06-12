Adana bayrama hazır

Arife günü Asri, Buruk, Kabasakal, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarına ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek Adana Büyükşehir Belediyesi, üç günlük bayram tatili boyunca da tüm hatlarda ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürecek. Yürüme güçlüğü çeken vatandaşların kabristan ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için de mezarlıklarda golf arabaları ve şoförlü binek araçlarla servis hizmeti verilecek.

15-17 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı öncesi Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda planlama yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki tüm mezarlıklarda temizlik, ilaçlama ve çiçeklendirme çalışmaları yaptı. Mezarlıklardaki yabani otları ve dikenli bitkileri ortadan kaldıran Büyükşehir ekipleri, haşerelere karşı da ilaçlamalar yaptı. Yürüyüş yollarını ve kabirlerin çevresini temizleyen ekipler, şehitlikleri mevsimlik çiçekler ve Türk Bayrakları ile donattı.

Arife günü ücretsiz ulaşım

Adanalıların kabristan ziyaretlerini sorunsuz yapmaları için planlama yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, arife günü Buruk, Kabasakal, Asri, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarına ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Eski vilayetten, mezarlıklara gerçekleştirilecek ring seferleri saat 07.30’da başlayacak, 17.30’a kadar sürecek.

Yürüme güçlüğü çeken vatandaşların kabristan ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için arife günü ve bayram boyunca 12 adet golf arabası, 11 adet binek araçla mezarlıkların içinde servis hizmeti verilecek.

Otobüs ve metro bedava

Adana Büyükşehir Belediyesi, 3 günlük bayram boyunca kent halkının akrabalarına ziyaretlerini kolaylaştırmak için tüm hatlarda belediye otobüsleri ile metroda ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürecek. Zabıta ve itfaiye ekipleri de bayram boyunca 24 saat esasına göre mesaisini devam ettirecek. Alo 153 operatörleri, Adanalıların dilek, talep ve şikayetlerini görev başında olan ilgili birimlere iletecek. ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon ve içme suyu ekipleri, bayram boyunca Adanalıların acil ihtiyaçlarını karşılayacak.