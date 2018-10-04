Adana Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Semineri

Adana'da gerçekleşen “Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Semineri” Adanalılar tarafından yoğun ilgi gördü.

“Beslenme ve Sağlıklı Yaşam” çatısı altında daha önce İstanbul'da İTÜ ARI Teknokent'te ve Gaziantep'te gerçekleştirilen seminerlere bir yenisini daha eklendi.

Alanlarında uzman başarılı isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı seminerde açılış konuşmasını Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı yaptı. İTÜ Arı Teknokent'te 2013 yılındanda ilk defa propolis üretimi için sözleşmeli arıcılık modelini başlattıklarını belirten Samancı, sözleşmeli arıcılıkla arıcıların sadece propolislerini değil polenlerini, arı sütlerini, ballarını ve diğer arı ürünlerini de alarak bu ürünlerle birlikte propolis içeren doğal ürünler üretmeye başladıklarını belirtti. Samancı, “Bugün gururla söylüyorum ki 2016 yılında 150 olan sözleşmeli üretici sayımız şu an 500'ü aşarak 1000'e doğru gitmektedir” dedi.

Türkiye'de 60 bin üretici ve 7 milyon arı kovanı olduğunu belirten Samancı, ülke olarak dünyanın arıcılık merkezi olabileceğini ancak daha gidilecek çok yol olduğunu belirtti.

Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın sunumundan sonra, Diyetisyen Gülden Kılınç Doğan “Sağlıklı Beslenmede Arıcılık Ürünleri” hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Gülden Kılıç Doğan, “Ne yazık ki birçoğumuz hasta. Ve bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu bağırsak kaynaklı hastalıklardır. Bu hastalıkların tedavisinde biz arıcılık ürünlerine sürekli yer veriyoruz” dedi.

Sağlıklı beslenmede arıcılık ürünlerinin çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Diyetisyen Gülden Kılıç Doğan arıcılık ürünlerinin doğal ve katkısız olması gerektiğine vurgu yaptı.

Daha sonra konuşan Psikoterapist Serap Melek Kılıç, “Çocuklarda Zorlamadan Beslenme Rutini” başlıklı sunumu yaptı. Aynı zamanda çocuk ve ergen terapisti olan Kılıç, “Beslenme, bebeğin doğumdan sonra edindiği içgüdüsel bir davranıştır. Bu davranış bebeğin hayatta kalma refleksidir” dedi. Bebeklik döneminden yetişkinlik dönemine kadar beslenme alışkanlıklarının nasıl şekillendiğini anlatan Kılıç, beslenmede rutinlerin önemine dikkat çekti.

Seminerin son konuşmacısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Çakır oldu. “İlk bin gün çocuk beslenmesi ve ek gıdaya geçiş” konusunda bir sunum gerçekleştiren Dr. Elif Çakır, “Ben de dahil tüm annelerin ortak kaygısı çocukların bağışıklığını nasıl güçlendirileceğimizi merak etmemizdir. Bağışıklığın temelleri anne karnında atılmaktadır. Bu nedenle anne, hamilelik döneminden itibaren beslenmesine dikkat etmelidir” dedi. Arı ürünlerinin beslenme açısından önemine vurgu yapan Çakır, beslenme ve sağlıklı yaşam üzerine önerilerini de paylaştı.

Sunumların ardından izleyicilerin merak ettiği sorularla ilgili bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, memnuniyetlerini dile getirerek bu etkinliklerin daha sık tekrarlanması gerektiğini belirtti.

Seminer tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.