Adana-Beyrut turizm ilişkileri geliştiriliyor

Lübnan'ın Beyrut kentinden Adana'ya gelen 50 turizm acentesi temsilcisi, yemekli toplantıda ağırlandı. Burada konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, toplantının Adana ve Beyrut arasındaki turizmi geliştirileceğini söyledi.

Lübnan'dan dünyanın dört bir tarafına turist gönderen acentelerin temsilcileri, Adana'da bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Lübnan ve Türkiye özelinde, Adana ve Beyrut arasındaki turizmin geliştirilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Adana'da ağırlanan Lübnanlı acentelerin temsilcilerine Adana'nın kültürel ve turistik değerleri tanıtılırken, toplantı da Adana'nın doğal güzellikleri ve turistik mekanlarını anlatan video gösterimi de yapıldı.

Toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Lübnan'ın iyi ilişkiler kurulan ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Adana ile Beyrut arasındaki son dönemde oluşturduğumuz karşılıklı iyi niyet ve işbirliği platformu da, Akdeniz'in iki stratejik kentinin yakınlaşmasına vesile olmuştur. Hemen belirtmeliyim ki Adana-Beyrut arası yapılan direkt uçuşlar ve kurulan dostluk köprüsü, bu yakınlaşmanın en somut göstergesidir. Karşılıklı başlayan uçuşların her iki ülke arasındaki turizm hareketliliğine büyük bir ivme kazandıracağına da yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Adana'nın tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel ve turistik değerlerinden bahseden Vali Demirtaş, "Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Adana, binlerce yıllık kültürleri bünyesinde barındırmakta, ulusal ve uluslararası turizm alanlarında da, hızlı bir büyüme göstermektedir. Ayrıca ülkemizin en önemli lezzet duraklarının başında Adana gelmektedir. Birbirinden leziz tatları bünyesinde barındıran Adana mutfağının, Lübnanlı konuklarımızın ağızlarında unutulmaz bir damak tadı bırakacağına inanıyor, onları Adana'nın eşsiz lezzetlerini keşfetmek üzere Adana'ya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Lübnanlı turizm acentesi yetkililerinin ağırlandığı toplantıya, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe de katıldı.