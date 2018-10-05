Adana BTÜ personeline ilk yardım eğitimi

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) çok amaçlı toplantı salonunda üniversite personeline yönelik ‘Sertifikalı Temel İlk Yardım Kursu' eğitimi verildi.

Eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan ilk yardım eğitmeni Tuba Kayıkçıoğlu ve beraberindeki 3 sağlık görevlisi verdi. Tuğba Kayıkçıoglu, ilk yardımın 3 aşamadan oluştuğunu ve bunu sağlıklı her yetişkin insanın yapabileceğini ifade etti. Kayıkçıoğlu, hasta veya yaralının olay anında değerlendirilmesi gerektiğini ve önce ilk yardımcının kendi güvenliği, çevrenin güvenliğini ve yaralı güvenliğini alınması gerektiğini ifade etti. Kayıkçıoğlu, yaralının bilincinin açık olup olmadığı kontrol edilmesi ve daha sonra 112'nin aranması gerektiği ve bu aşamalar doğru şekilde uygulanırsa ev ve iş kazalarında oluşabilecek ölümlerin engellenebileceğini belirtti.

Eğitmenler, eğitimin 2. gününde kaza anında yaralıya yapılacak müdahaleler, kanamalarda ilk müdahale, yanma, donma veya boğulma anında ilk yardım bilgilerini kurdukları istasyonlarda uygulamalı olarak anlattılar.

Eğitim alan 22 kişiden oluşan Adana BTÜ personeli, eğitimin ardından yapılan sınavda ter döktü. Başarılı olanlar ilk yardım belgesi almaya hak kazandı.