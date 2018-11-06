Adana BTÜ Rektörü Prof. Dr. Tümay: "Bölgenin ODTÜ'sü olmak istiyoruz"

Dr. Mehmet Tümay, "İş dünyasıyla bir araya gelerek üniversitelerden neler beklediklerini tespit ederek çözüm üretmek istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Tümay, Adana Ticaret Borsası (ATB) ziyaretinde, Adana BTÜ olarak bölgenin ODTÜ'sü, Boğaziçisi olma hedefinde olduklarını söyledi. Adana Bilim ve Teknolojisi Üniversitesi'ni ‘Tüp Üniversite' olarak nitelendiren Tümay, "Adana BTÜ çok gecikilmiş, geç elde edilmiş bir üniversite. Şimdiye kadar Adana'da beş üniversite açılmış olmalıydı. Adana BTÜ olarak bölgenin ODTÜ'sü Boğaziçi'si olma hedefindeyiz. 2016 yılında göreve başladığımızda 80 öğretim görevlimiz, bin civarında öğrencimiz vardı. İki yıl içerisinde seksene yakın öğretim görevlisi daha aldık. Üç bine yakın öğrencimiz oldu. Eğitimde önemli olan kaliteli, cevval öğretim üyesi olmasıdır. Biz bunu yakaladık. Türkiye'de ilk 15'teyiz. Siber güvenlik alanında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde teknolojik olarak güzel işler yapılıyor. İş dünyasıyla bir araya gelerek üniversitelerden neler beklediklerini tespit ederek çözüm üretmek istiyoruz” dedi.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise Adana'ya yakışır Türkiye'ye örnek bir Borsa Kompleksi yaptıklarını belirterek, "50 bin tonluk silolarımızla Lisanslı Depolarımız çalışıyor. İnşallah pamukta 50 bin tonluk Lisanslı Depoculukla devam edeceğiz. Bölgemizle alakalı ürünlerde geleceğe çağ atlatacak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü olan 2023'te tarımsal hasıla işlem hacminde 25 milyar TL hedef koyduk" diye konuştu.