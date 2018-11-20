Adana BTÜ'de Akademik Tanışma Töreni

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (Adana BTÜ) akademik tanışma ve bilimsel yayın sayısında başarı gösteren öğretim üyeleri için bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay, üniversitenin mevcut durumuyla ilgili kısa bilgiler aktardı.

Adana BTÜ'nün akademik yayın başarısına da değinen Tümay, “2017 yılında toplam makale sayımız 97'dir. 2018'de ise bu gün itibariyle bu sayı 111'e ulaşmıştır. Sene sonuna kadar bu sayının çok daha iyi noktalara geleceğini umuyorum. Çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, üniversitemiz, uluslararası indekslerde yer alan makale sayısına göre Türkiye'deki 207 üniversite arasında ilk 20-30 bandı içinde olacaktır” dedi.

Konuşmasında makale ve projeler dışında; bilimsel, kültürel ve sanatsal değerler de sağlamaları gerektiğine belirten Tümay, üniversitenin dergi ve kitap yayınlama sürecine başladığını söyledi. “Artıbilim” adını taşıyan iki adet sosyal ve fen bilimleri dergilerinin ilk sayılarını, TÜBİTAK bünyesinde yer alan, Dergipark içinde elektronik olarak yayınlandıklarını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Tümay, kurumsallaşma yolunda çok önemli adımlar attıklarını ve bunu daha iyi seviyelere getirmek için gayretle çalıştıklarını ifade etti. İyi bir üniversite olmanın gerçekten emek ve sabır istediğine değinen Tümay, bir üniversitenin gelişimini tamamlamasının ortalama 15-20 yıl olduğunu söyledi. Fakat en önemli konunun liyakat sahibi akademisyenlerle üniversiteyi tesis etmek olduğuna vurgu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay'ın konuşmasının ardından, Adana BTÜ akademisyenlerini tanıtan özgeçmiş sunumları yapıldı. Üniversitede görev yapan tüm akademik personel tek tek tanıtıldı. Sunumların ardından bilimsel makaleler ve proje analizlerini yer aldığı kısa bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Sunumların ardından bilimsel yayın sıralamasından başarılı olan ve çeşitli projelerde yürütücülük yapan öğretim üyelerine teşekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay ve rektör yardımcıları tarafından takdim edildi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve fuaye alanına verilen kokteyl ile son buldu.