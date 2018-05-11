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11 Mayıs 2018 12:25

Adana BTÜ’de Bahar Şenliği

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı öncülüğünde organize edilen Bahar Şenliği, Sarıçam Kampusu’nda gerçekleşti.

Adana BTÜ’de Bahar Şenliği

11 Mayıs 2018 12:25


Üniversitenin Öğrenci Müzik Topluluğu, Dans Topluluğu ve Genç Tema Topluluğu katılımlarıyla düzenlenen programda, öğrenciler ve üniversite personeli keyifli anlar yaşadılar.


Adana ve Bölge birincisi ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi, Adana yöresine ait çeşitli oyunlar sergiledi. Beğeni toplayan halk oyunları ekibi, izleyenleri coşturdu.


Adana Büyük Şehir Belediyesinin desteği ile oluşturulan sahnede, Öğrenci Müzik Topluluğunun seslendirdiği şarkılar dinleyicilere keyifli anlar yaşatırken, Dans Öğrenci Topluluğunun sergilediği salsa ve baçata performansları, etkinliğe ayrı bir renk kattı.


Program sonunda, şenlik alanında yer alan konuklara, Adana BTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 200 adet uçurtma dağıtıldı. Uçurtmalarıyla renkli görüntüler oluşturan çocuklar, kendileri için düzenlenen farklı etkinliklerle heyecanlı dakikalar yaşadılar.




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