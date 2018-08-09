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09 Ağustos 2018 15:33

Adana BTÜ’de İngilizce eğitim, yabancı öğrencilerin tercihlerine yansıdı

Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof.

Adana BTÜ’de İngilizce eğitim, yabancı öğrencilerin tercihlerine yansıdı

09 Ağustos 2018 15:33

Dr. Mehmet Tümay, bütün bölümlerde İngilizce eğitim verilen üniversitelerinin yabancı öğrenciler açısından tercih sebebi olduğunu söyledi.


Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Cumali Geleri ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Adnan Kulak, Dr. Mehmet Tümay’ı ziyaret etti.


Ziyarette üniversite olarak proje ve hedefleri hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay, üniversitelerindeki bütün bölümlerde İngilizce eğitim verdiklerini ve toplam kontenjanın yüzde 6’sının yabancı öğrencilerden oluştuğunu kaydetti. Tümay, şehre ve ülkeye bilim-teknoloji alanında katkı sağlayacak kaliteli insan yetiştirip, projeler üretmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.


Türkiye Gazetesi Temsilcisi Cumali Geleri ve İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak da, İhlas medyanın yayın politikası, hizmet ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Tümay’a görevinde başarılar diledi.




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