Adana BTÜ’de mezuniyet sevinci

Mühendislik ve İşletme Fakültesi’nden, lisans ve lisansüstü programı bitiren öğrenciler, mezuniyet sevincini törenle paylaştılar. Törende, 33 kişi lisans, 221 kişi ise yüksek lisans diplomalarını aldılar.

Adana BTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, rektörü olmaktan gurur duyduğu Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ilk mezunlarını, ülke hizmetine sunmanın kıvancı içinde olduğunu dile getirerek, “Bize emanet etmiş olduğunuz yavrularınızı, elimizden geldiğince eğitmeye çalıştık. Hiç kuşkusuz, eksikliklerimiz ve kusurlarımız olmuştur. Bu süreç, yeni kurulan tüm üniversitelerde yaşanmaktadır. Azim ve kararlılıkla, her geçen gün, daha da iyi olacağımızdan kuşkunuz olmasın. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ülkemizde ve dünyada, saygı ve gururla anılacak bir üniversite olma yolundadır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Tümay, öğrencilere birlikte çalışma ve üretme süreçlerinin devam edeceğini kaydederek, “Nerede ihtiyacınız varsa, biz orada olacağız. Sizleri gururla ve büyük beklentilerle geleceğe uğurlarken, hepinize başarı ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

İşletme Fakültesi’ni birincilikle bitiren Umur Kapar, 5 yıl süren lisans eğitimi süresince hayatında, hem sosyal hem de akademik açıdan birçok gelişme olduğunu ve daha da olgunlaştığını dile getirdi. İlk yıl kaygılanmasına neden olan İngilizce hazırlığın, başarıyla üstesinden gelmesinden sonra, Erasmus projeleriyle yurt dışında eğitim alma ve ülkemizi tanıtma fırsatı yakaladığını ifade eden Umur, “ Belki burada yollarımız ayrılıyor fakat eminim ki hayallerimiz doğrultusunda mücadele edip, çok güzel yerlerde olacağız” dedi.

Mühendislik Fakültesi birincisi Müge Yazgan ise, temel bilim eğitiminin değerli hocaları sayesinde, başarıyla tamamladığını dile getirerek, “Annemden öğrendiğim ilk Türkçe deyim: ‘Varını yoğunu ortaya koymaktır’ annelerimiz, babalarımız ve tüm aile bireylerimiz sadece varlıklarını değil, yokluklarını da ortaya koyarak sıfırdan birer diploma oluşturdular. Bu diplomaların asıl sahibi onlardır” diye konuştu.

Öğrencilik yıllarının çok kolay geçmediğini, köklü üniversiteler yerine yeni açılmış bir üniversiteye girerek risk aldığını, dağınık binalarda eğitim-öğretim gördüklerini dile getiren Yazgan, her şeye rağmen arkasında durabileceği nitelik ve nicelikte bir eğitime sahip olduğunu belirtti.

Tören, konuşma ve plaket merasiminin ardından kep atma programıyla devam etti.