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02 Mayıs 2018 13:50

Adana BTÜ’lü öğrenciler omurilik felcine dikkat çekmek için koştu

Dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings For Life World Run “Koşamayanlar İçin Koş" etkinliğinin hazırlık koşusu Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Adana BTÜ’lü öğrenciler omurilik felcine dikkat çekmek için koştu

02 Mayıs 2018 13:50


Omurilik zedelenmelerinde dünyada ilk olacak tedaviyi bulmak için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı, çalışmalarına dikkat çekmek ve kaynak oluşturmak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede, aynı anda gerçekleşen bir koşu planlıyor.


İzmir’de de koşulacak olan Wings For Life World Run "Koşamayanlar İçin Koş" etkinliğinin hazırlık koşusu Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (BTÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın organizasyonuyla gerçekleştirildi. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (BTÜ) kampüs alanı içerisine oluşturulan yaklaşık 2,5 kilometrelik koşu parkuruna öğrenciler, akademik ve idari personeller katıldı. Bir içecek firması iş birliğinde gerçekleşen koşuda, katılımcılara sponsor firma içeceği dağıtıldı.


Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tuncay Bolat takdim etti.




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