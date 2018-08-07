Allah nasip ederse başladığımız büyük projeleri bitirmek isteriz” dedi.

Yaptıklarının ortada ve hem de kayıt altında olduğunu ifade ede Sözlü, “Adana Büyükşehir Belediyesi son 4 yılda asfalt şantiyesinde ürettiği asfaltta son 20 yılda döktüğü kadar asfalt dökmüştür. 20 yıldaki kadar yol yapmıştır. Geriye dönük hizmetlere baktığımızda Adana Büyükşehir Belediyesi olarak dokunmadığımız yer yoktur. Hizmetlerimiz daha bitmedi, şehirlerde zaten hizmet bitmez. Şehirler yaşayan bir organizmadır. İhtiyacı bitmez ama Adana’nın temel problemlerini çözmekteyiz. Bu hizmetlerimiz tarih yazacaktır” dedi.

“Yarını ise Allah bilir. Halkımızın tercihleri bilir. Ama yapmış olduğumuz gelecek planlamasıyla Adana’nın 100 yılını planladık” diyen Sözlü, “Mesela şöyle söyleyeyim eski adıyla Kenan Evren Bulvarı olan Şehirler Bulvarı en az 35 yıl önce planlanmış bulvardır. O zaman Adana’nın merkezi neredeyse Atatürk Caddesi kadar geniş yol yoktu. Bu Adana’nın Kuzey-Güney hattında her tarafını tek kalemde birleştirmek için planlansaydı, planlanırdı. Bugün bunlar yapılmamış. Bizim dönemimizde Adana’da bütün bulvarlar, Adana’nın kuzey güney aksları ve ara bulvarlarla Adana’yı bir uçtan bir uca birleştiren bulvarlar oldu. Bunların gelecekle ilgili planlamasını yapıp kimi kentsel dönüşümle kimisi de normal gelişim alanlarında uygulamaya devam ettik ama Cenabı-Allah’a şükürler olsun ki yaptık. Girne Bulvarında genişlettik, Yavuzlar’dan bugünkü Sular’ı birleştiren köprüyü genişlettik. Fuzuli Caddesini Baraj Yolundan Vilayet önünden aldık, Regülatör Köprü’den Obalar’ın altına, hava alanına kadar işledik. Regülatör Köprüden Yumurtalık’a kadar, yine Regülatör Köprü’den eski Sümerbank’ın oradan kanalın üzerinden her tarafa kadar birleştirdik. Yani bunları bir gelecek öngörüsü ile gelecek planlamasıyla yaptık” diye konuştu.

Bugünkü siyasi haritanın, Türkiye’nin problemlerinin aşamayışının yegane sebebinin gerek Türkiye genelinde gerek şehir içerisinde herkesin, kendi siyasi kaygılarının ön plana çıktığı için olduğunu vurgulayan Sözlü, “Ama biz, bugün siyasi kaygılarımızdan dolayı gelecek planlamasını yapmadık. Allah’a çok şükür başarılı da olduk. Gelecekte 100 yılın planlaması hangi dönemde yapıldı derlerse Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde yapılmıştır denilecektir. Halep oradaysa Arşın buradadır” dedi.

Sözlü şunları söyledi:

“Allah nasip ederse başladığımız büyük projeleri bitirmek isteriz. Gelecek açısından bütüncül yaklaşımımızın önemini, halkımız hizmetimizi başarılı bulabilir ama insanlar bazen sıkılabilir. Bizden sıkılmaması için de ne gerekiyorsa onu da yapacağız. Yani, oturduğumuz koltuk babamızın tapulu malı olarak görmedik, halkın her türlü tercihine saygıdeğer olduğuna inanan biri olarak demokratik bir kültüre de sahibim. Yaptığımız işleri halkımıza yeniden hatırlatacağız. Devam eden projelerin Adana için bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiğini yeniden anlatacağız. Popülist, günü kurtaran siyaset anlayışıyla değil de geleceği planlayan bir bakış açısıyla Adana’nın kurtulabileceğine inandık. Yani Adana daha önce adliye haberleriyle anılırken, dönemimizde Portakal Çiçeği Karnavalı, Lezzet Festivali ile anılır hale gelmiştir. Elbette bunlarda emeği geçenler vardı ama şehrin genel iklimini de ana kaptanı olarak Adana Büyükşehir Belediyesi’nden başkasının da olmadığın Adanalının bilmesi lazımdır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, sivil toplumu, siyasetin temsilcilerinin, seçilmişlerin bir araya getiriyor ve kavga iklimi olmuyorsa bunun da hakikaten bir fedakârlık olduğunu da Adanalının bilmesi lazımdır.”

Sözlü ,”Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet tarihinde bu coğrafyada var olduğumuzdan beri Torosları yeniden aşan adamdır” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Yaptığımız yolların, köprülerin fatihi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. Bunları bir siyasi beklenti ile yapmadık. Gittiğimiz yerlerde yüksek seçmen yoğunluğu yok ama bu memleketin inanmış bir evladı olarak coğrafyasının her parçasının insanı olan her yere değer katmak arzusunda bir anlayışla yaptık.”