Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Çetinkaya, “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla sürdürülen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.

Kızılay’ın çalışmalarına her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, “Türk Kızılayı’nın Türkiye genelinde ve dünya çapında sürdürdüğü iyilikleri takdirle izliyoruz. Türkiye’nin merhamet eli Kızılay, hayırseverlerin yaptığı bağışlarla kesilen kurban etlerini, yardım bekleyen mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor. Bizler de, milletimizin iyiliklerine her zaman destek oluyoruz” dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, Sözlü’ye desteği nedeniyle teşekkür etti.

Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası sayesinde ihtiyaç sahiplerinin sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacağını belirten Saygılı, “Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konularak Kızılay şubelerimiz aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hayırsever vatandaşlarımız, farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahipleri için de vekalet verebilecek. Hayırseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 750 TL, yurt dışı kurban vekalet bedeli için 590 TL ödeyecek” ifadelerini kullandı.