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Adana Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı aç-kapa yapıldı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmasını 3 dakikaya sığdırarak rekora doğru gidiyor.


Kasım ayı 7. Birleşimini Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak başkanlığında yapan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki 4 maddeyi ilgili komisyonlara havale ederek 3 dakikada tamamlandı.


Gündem dışı söz alanın olmadığı mecliste yoklama yapıldı, mazeretlilerin kabulünden sonra meclis aç kapa yapılarak 3 dakikada tamamladı.


Adana Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak Kasım ayının 8. oturumunu yarın saat 15.00'te yapılması teklifini oylamaya sunduktan sonra meclis toplantısını kapattı.

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