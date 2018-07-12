Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde güldüren atışma

CHP Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Şehir Plancısı Ulaş Çetinkaya, Temmuz ayı meclis toplantısının 9. gündem maddesindeki Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi 1547 ada 65-66-67 parsellere yönelik nazım imar plan değişikliğiyle ilgili gündem maddesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile fikir ayrılığına düşünce söz alıp konuşmak istedi. Hüseyin Sözlü’nün izin vermesi üzerine kürsüye gelen Çetinkaya, ilgili maddeyle ilgili, “Yollara gerek kalmayacak, belki yeşil alanlar yapılacaktı. Hepsi 10 oda halinde yapılsın dedik, tabii siz ne plancılık ne vs. ağzınıza geleni konuşuyorsunuz. Yani mimarlık okuyan kızınızın notlarıyla gelip konuşmayın. Gelin burada belediyecilik deneyimi olanlarla oturun sohbet edin. Sizin uzmanlık alanınız böceklerle ilgili, her konuya küçük ölçekten bakmayın, makro ölçekle bakın” dedi.

Çetinkaya’ya cevap veren Sözlü ise, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi dahil Adana’nın seçilmiş siyasetçilerinin en tecrübelisi olduğunu ifade ederek, “20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 4 yılda ziraat mühendisliği entomolog diplomasını da aldım. Böceklerden de konuşurum, şehir plancılığından da konuşurum. Şunu da söyleyeyim kızım hep burslu okudu, çok zekidir. Senin şehir plancılığından çok yüksek seviyede bir mimar olacak. Ondan da akıl alıyorum, onu da sana söyleyeyim” şeklinde konuştu.

Konuşması sırasında kendisine ‘hep notlarla’ diyen Çetinkaya’ya cevap veren Sözlü, “Ulaş, zaten senin mesleğini ben 20 senedir yapıyorum. Senin gibi şehir plancılarının ufkunu açtım ben burada” dedi. "Yazık ki seni oda başkanı seçmişler" diyen Sözlü’ye Çetinkaya, "Ziraatçiden belediye başkanı oluyorsa” diye cevap verdi. Sözlü ise, “Valla 4 dönemdir oldum, aynısını dene bileğimin hakkıyla oldum her yerde” diye konuştu.

Sözlü ve Çetinkaya’nın atışmalarını salondakiler gülerek izledi.