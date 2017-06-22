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22 Haziran 2017 11:32

Adana Büyükşehir Belediyesi bayrama hazır

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven içinde geçmesi için tüm birimlerinde gerekli tedbirleri aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi bayrama hazır

22 Haziran 2017 11:32

Mezarlıklara arife günü ücretsiz seferler planlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, 3 günlük bayram tatili boyunca da toplu taşıma hizmetini ücretsiz sürdürecek.



Mezarlıklar tertemiz


Adana Büyükşehir Belediyesi 25-27 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, ilaçlama ve çiçeklendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Mezarlıklarda bir yandan yabani ot ve dikenli bitkileri biçen Büyükşehir ekipleri, diğer yandan haşerelere karşı ilaçlama yaptı. Yürüyüş yollarını ve kabirlerin çevresini kurumuş yapraklardan arındıran ekipler, şehitlikleri çiçeklerle ve Türk Bayrakları ile donattı.



Ücretsiz ring seferleri


Adanalıların kabristan ziyaretlerini rahat bir şekilde yapmaları için düzenleme yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, arife günü Buruk, Kabasakal, Asri, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarına ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Eski vilayetten, mezarlıklara gerçekleştirilecek ring seferleri saat 07.30’da başlayacak, 17.30’a kadar sürecek. Mezarlıkların içinde yürüme güçlüğü çeken vatandaşlar, golf araçlarıyla ve belediyenin şoförlü hizmet araçlarıyla ziyaretlerini yapabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleri ve metro Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürecek.



Büyükşehir’in bayram mesaisi


Adana Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ve itfaiye ekipleri de bayram boyunca 24 saat esasına göre mesaisini devam ettirecek. Alo 153 operatörleri, Adanalıların dilek, talep ve şikayetlerini görev başında olan ilgili birimlere iletecek. ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon ve içme suyu ekipleri, bayram boyunca Adanalıların acil ihtiyaçlarını karşılayacak.




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