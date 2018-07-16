Adana Büyükşehir Belediyesi Bebekli Kilise’yi ilaçladı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Hıristiyan vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için 148 yıllık tarihi yapıda sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlama hizmeti verdi. Kentteki büyük camileri, cemevlerini kapsamlı olarak temizleyen, İslam alimleri ve velilerin kabirlerinin bulunduğu türbelerde de aynı hizmeti yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Bebekli Kilise’de de ilaçlama yapması Adana’da yaşayan Hristiyan vatandaşları memnun etti.

Bebekli Kilise’de görevli Rahip Farancis Dondu, duyarlılığından dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.