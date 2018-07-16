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16 Temmuz 2018 10:56

Adana Büyükşehir Belediyesi Bebekli Kilise’yi ilaçladı

Adana’da halk sağlığını tehdit eden larva, sivrisinek ve haşereyle mücadeleyi kesintisiz sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki Bebekli Kilise’de (Aziz Pavlus Latin İtalyan Katolik Kilisesi) kapsamlı ilaçlama yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bebekli Kilise’yi ilaçladı

16 Temmuz 2018 10:56


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Hıristiyan vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için 148 yıllık tarihi yapıda sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlama hizmeti verdi. Kentteki büyük camileri, cemevlerini kapsamlı olarak temizleyen, İslam alimleri ve velilerin kabirlerinin bulunduğu türbelerde de aynı hizmeti yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Bebekli Kilise’de de ilaçlama yapması Adana’da yaşayan Hristiyan vatandaşları memnun etti.


Bebekli Kilise’de görevli Rahip Farancis Dondu, duyarlılığından dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.




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