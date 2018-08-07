Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, sığınmacı ve göçmen kadınlarla ilgili proje işbirliği kapsamında, BM Kadın Birimi Ülke Direktörü Dr. Sabine Freizer, BM Kadın Birimi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İnsani Yardım Uzmanı Iris Bjorg Kristjansdottir ve BM Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Mülteci Programı Yönetim Uzmanı Zeynep Aydemir Koyuncu ile toplantı yaptı.

BM heyetine Adana’nın göç ve göçmenlerle ilgili genel durumu hakkında bilgiler veren Halil Avşar, bu konuda Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü hizmetleri anlattı. Avşar, Japonya hükümetinin finansman desteğini alarak, Adana’da sığınmacı ve göçmen kadınlara özel gelişim ve dayanışma merkezi kurmayı hedeflediklerini belirtti. Avşar, söz konusu merkezde kadın mültecilere başlıca geçim kaynaklarına erişim, Türkçe dil eğitimi, temel ve mesleki beceri eğitimleri ile birlikte koruma, psiko-sosyal danışmanlık, hukuki ve sosyal yardım konularında destek ve yönlendirme hizmetleri sağlayacaklarını bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, proje teklifinin Japonya hükümetince kabul edilmesi durumunda faaliyetlerin Mart 2019’da başlayacağını ifade etti.