Adana Büyükşehir Belediyesi, lösemili çocuklar moral verdi

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı, Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Selma Duygun, görevli personel ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Balcalı Hastanesi yöneticileriyle birlikte lösemili çocuklara moral vermek amacıyla müzikli, danslı etkinlik düzenledi. Fatih Karayandı ve Selma Duygun, lösemili çocuklara oyuncaklar hediye ederken, hazırlanan yaş pastayı birlikte kesip, ikram etti.

6 bin lösemi hastasına ambulans hizmeti

Daire Başkanı Fatih Karayandı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda evde bakım ve evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların sağlık merkezlerine ulaşımı için ücretsiz ambulans hizmeti verdiklerini belirtip, “Lösemili çocuklarımız ve erişkin bireyleri ambulanslarla evlerinden alıp, tedavileri yapıldıktan sonra yeniden ikametlerine ulaştırıyoruz” dedi.

2015 Ocak ayından bu yana lösemi hastalarına düzenli olarak ambulans hizmetini sürdürdüklerini vurgulayan Fatih Karayandı, “Halen 110 kayıtlı lösemi hastamıza ücretsiz sağlık ulaşım hizmetimiz devam ediyor. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında da Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören 30 çocuğumuza moral etkinliği düzenledik. Onların yüzünü güldürmek, yaşama sevincini arttırmak, hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak için uğraş veriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklarına kavuşup, mutlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri en büyük dileğimiz” diye konuştu.