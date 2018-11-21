Adana Büyükşehir Belediyesi oturum rekoru kırıyor

9. oturumuna ise yarın devam edecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Murat Cevheribucak başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste Başkan Cevheribucak gündemde bulunan 5 maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylamaya sundu. Komisyon raporlarının mecliste okunmadığı oylamada maddeler oy birliği ile geçti.

Bu arada, 9 Haziran'da göreve giderken Alparslan Türkeş-Mavi Bulvar Kavşağında kullandığı motosikletin ticari taksiyle çarpışması sonucu şehit olan Adana İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Arda Can'ın adının bir yere verilmesine dair teklif kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 9. birleşimine yarın saat 14.00'te devam edecek.