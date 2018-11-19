Adana Büyükşehir Belediyesi'nde borç tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediyenin borcu tartışma konusu oldu.

Murat Cevheribucak başkanlığında Kasım ayının 6'ıncı oturumu yapıldı. ündem dışı söz alan CHP Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ulaş Çetinkaya, Dünya Çocuk Hakları Günü ve Sayıştay Raporları üzerinde konuştu. Çetinkaya, “Türkiye'de en çok çocuk ölümlerinin olduğu kentlerden birisi Adana'dır. Çünkü bu sosyo-ekonomik gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri bebek ölüm oranlarıdır ve bu ilimizde, Adanamızda çok, buna dikkat çekmek istiyorum ve bu da sağlıklı, nitelikli kentleşmeyle olabilecek bir şeydir” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl gelir-gider farkından dolayı 300 milyon lira cari açık verdiğini belirten Çetinkaya, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 3 milyar lira civarında olduğunu söyledi. Bunun 1 milyon 350 milyon lirasının metrodan dolayı dış kaynak borcu olduğunu ifade eden Çetinkaya, hafifi raylı sistem bile olmayan bu ulaşım hizmetinin her gün dolmuşlardan bile daha az yolcu taşıdığı eleştirisinde bulundu.

Su fiyatlarının pahalı olduğunu da kaydeden Çetinkaya, 2014-2015 yılları arasında bir eve gelen elektrik faturasının yüzde 25'i kadar su parası geldiğini hatırlattı. Çetinkaya, “Şimdi ise bir eve gelen su parası elektrik faturasının yüzde 80'i kadardır” dedi.

Söz alan MHP'li Belediye Meclis üyesi Ramazan Akyürek ise Hüseyin Sözlü'nün belediyeyi devralırken sıfır borçla devralmadığını bildirdi. Akyürek, “Su parasının pahalı dediği Adana'nın da dahil olduğu iller arasındaki CHP'li olan Aydın, İzmir ve Muğla illerinin su parası Adana'dan daha fazladır. Adana bunlardan geridedir, tabi bu para suyun yüzde 10 ucuzlamadan önce. Adana Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Sözlü döneminde 70 hanenin oturduğu yere 700 milyon lira harcayarak su götürdü. Neden? Çünkü öncelikli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmet politikası olduğu için. 20. Yüzyılda atla, katırla, eşekle, bidonla su getirme devrini bitirmek için. 500 yüzyıl geçse o yerleşim yerinden tahsil edeceğiniz su parası, harcadığınız paraya denk gelmez” dedi.

Belediyelerin kamu kuruluşu olduğunu ve cumhura, millete hizmet etmek için var olduğunu söyleyen Akyürek, “Getirisine götürüsüne bakılmaz, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücüyle çalışır. Su paraları da bu konudadır. Ben önce bu CHP'li, belediyeler su paralarını ucuzlatsın, sonra sıra bize gelsin diyorum” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak da yaptığı açıklamada, 3 milyar liralık borçların içerisinde yapılandırılan maliye ve SGK borçlarının da bulunduğunu, bu borçların düşülmesiyle belediyenin 2 milyar 300 milyon lira borcunun bulunduğunu, toplam 3 milyar liralık borçtan bunun düşülmesiyle Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 700 milyon liralık borcunun da çok büyük bir borç sayılmayacağını ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.