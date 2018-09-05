Adana Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz psikolojik destek hizmeti

Büyükşehir Belediye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak iki yıldır faaliyet yürüten Psikolojik Danışmanlık Merkezi, aile içi iletişim sorunları, evlilik danışmanlığı, cinsel problemler, ekonomik sorunlar, sözlü veya fiziksel şiddet, arkadaş edinme, zamanı etkili kullanma, stresle baş etme, öfke kontrolü, ilgi ve yetenekleri belirleme ile karamsal düşünceler konularında psikolojik destek veriyor.

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda faaliyet veren ekipler, buraya gelen vatandaşlara öfke kontrolü, stresli yaşam, ekonomik sıkıntılar, doğal afetler ve trafik kazalarına bağlı travmalar, defresif belirtiler, cinsel ve eş sorunları ile ilgili tedavi uyguluyor.

Çocuklarda ise aşırı sınav kaygısının yol açtığı depresyon, öfke kontrolü, sınır koyma ve disiplin sorunları birinci konuları oluşturuyor. Yapılan görüşme ve tetkikler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vatandaşların derhal hastanelere sevkleri gerçekleştiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin sunduğu ücretsiz hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Alo 153 çağrı merkezinden yönlendirme, randevu ve başvurularını yapabilecekler.