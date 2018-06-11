Adana Büyükşehir, Güney Yıldızı Stadı’nı yeniledi

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’ndeki stadın tribünleri, soyunma odaları, tuvaletleri, hakem odası, tartan pisi ve çim sahasındaki onarım çalışmaları tamamlandı. Akkapıspor Kulüp Başkanı Aygün Gizir, verilen hizmetten dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentteki spor tesislerinin standartlara uygun ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde yenilenmesine yönelik hizmetleri kapsamında binlerce sporcunun yararlandığı Güney Yıldızı Stadı’na yeni bir çehre kazandırdı. Geçen kasım ayında başlatılan çalışmalarla tesisin soyunma odaları, tuvaletleri, hakem odası, tartan pisi ve çim sahası modernize edildi.

Güney Yıldızı Stadı’nın örnek bir tesis haline getirilmesi Akkapıspor camiasına büyük sevinç yaşattı. Akkapıspor Başkanı Aygün Gizir, kulübe maddi ve manevi desteklerinin yanı sıra Güney Yıldızı Stadı’nın modernize edilmesini sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye şükranlarını sundu. Aygün Gizir, “Akkapıspor olarak 175 sporcumuz futbol ve hentbol branşlarında faaliyet gösteriyor. Kulübümüzün sürekli yararlandığı, maçlarını yaptığı Güney Yıldızı Stadı’nın yenilenmesi bizlere büyük mutluluk yaşattı. Stadımızın tepeden tırnağa yenilenmesini sağlayan Başkanımız Hüseyin Sözlü’ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.