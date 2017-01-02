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02 Ocak 2017 10:45

Adana Büyükşehir, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Adana Büyükşehir, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

02 Ocak 2017 10:45

Adana Büyükşehir Belediyesi, Torosların eteklerinde kış koşulları nedeniyle beslenme güçlüğü çeken yaban hayvanlarına yem bıraktı.
Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı, dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan’da ilçe belediyeleriyle koordinasyon halinde karla mücadele çalışması yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu bölgelerde yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanları da unutmadı. İlk etapta Pozantı’ya giden Çoban Dede Kuş Cenneti görevlileri, burada 20 ayrı noktaya 1000 kilogram yem bıraktı. Yaban hayatının devamı için ihtiyaç duyulan zamanlarda doğaya yem bırakma çalışmasının devam edeceği belirtildi.



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