Adana Büyükşehir’de bütçe krizi işçileri vurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, maaşlarını alamadıkları için su faturalarını ödemeyen işçilerin, ASKİ tarafından sularının kesilip üstüne kesme, açma parası istendiğini söyledi. Gülaçtı, meclisteki girişimler sonucu bu paranın alınmamasını kararlaştırdıklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise taşeron işçilerin son maaşlarını ödediklerini, 2 maaş borçlu olduklarını dile getirerek "Mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, kusura bakmasınlar biraz onları mağdur ettik ama bütçe gelirlerimizin yatırımlara yetişmesi noktasında zorlanıyoruz. Haftaya sorunu çözeceğim" dedi.

Pek çok işçi, sosyal medya platformlarında isimlerini gizleyerek sesini duyurmaya çalışırken bir işçinin evindeki buzdolabının fotoğrafını paylaşarak "Benim çocuklarımın canının istediği alamaz oldum. Eşim, afedersiniz ama yatağımızı ayırdı. Kendimi evine sahip çıkamayan bir baba olarak görüyorum ve gururuma yediremiyorum. Borç gırtlağımda. Kredi kartları zaten kapalı, hacizde. Canıma kıyacak duruma geldim" ifadelerini kullanması yürek burktu.

"Yeni yatırımlar yapılmalı"

Belediye bütçelerinin onaylandığı meclis toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ulaş Çetinkaya, 2016 yılında gelir ve gider bütçesinde gerçekleşme payının yüzde 68, 2017 yılında ise yüzde 60 civarında olduğunu kaydederek, hedeflerin tutmadığını ve bundan personelin etkilendiğini kaydetti. Çetinkaya, bütçenin yüzde 40’ına denk gelen bu sorunun çözülmesi için kar getirecek yeni yatırımlar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

"Gereksiz harcamalar yapılıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise krizden en az 5 bin taşeron işçinin etkilendiğini aktararak, "İşçilerimiz eve ekmek götüremez hale geliyor, çok zor durumda kalıyorlar. Çok trajik bir durum oldu ve biz mecliste el koyduk, düzelttirdik. Maaşı ödenmeyen işçilerin sularını ASKİ kesmiş. Mecliste düzelttirdik. Kesme, açma parası alınmaması yönünde karar aldırttık. Sürekli borçlanıyor belediye. Toplamda 2.5 milyar lirayı bulan borç var. Bütçe dengesi sağlanamıyor, gereksiz harcamalar yapılıyor. İl başkanımızın sorduğu gibi Devlet Bahçeli Köprüsü projesi 115 milyona ihale edilmişti sonra niye 215 milyona ihale edildi?" şeklinde konuştu.

"Altyapı projelerine çok para harcadık"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ise maaşları ödeyememelerinin sebebinin yaptıkları yatırımlar olduğunu ifade ederek "Şu an 1.5-2 aylık maaşları kaldı. Belki gelecek hafta çözerim. Adana altyapı projelerine çok para harcadı. Altyapı ihtiyaçlarıyla ilgili talep gelince ’Bütçemiz yetmez, hayır’ demedik, hepsini hayata geçiriyoruz. Zorluklarla başa çıkmak bizim işimiz. Mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar, biraz mağdur ettik onları ama Adana çok büyük bir kent. Bir ucu Kahramanmaraş, bir ucu Kayseri, bir ucu Hatay, bir ucu Mersin, bir ucu Niğde’de geniş bir alana hizmet veriyoruz. Bütçe gelirlerimizin yatırımlara yetişmesi noktasında zorlanıyoruz. Onaylanmayan kredilerimiz var" şeklinde konuştu.