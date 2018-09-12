Adana Büyükşehir'den engelsiz tatil

Adanalı zihinsel ve bedensel engelli bireyler, aileleriyle birlikte Ege'nin gözde turizm merkezlerinde tatil yapıp, moral depoladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün desteğiyle yurt gezileri yapan, tatil imkanı bulan Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyeleri, bu kez Ege'de engelsiz tatil keyfi yaşadı. Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut'un koordine ettiği gezide, bedensel ve zihinsel engelli çocuk ve genç, aileleriyle birlikte Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerini ziyaret etti. Ayvalık, Efes, Şirinci, Ilıca, Sarımsaklı ve İzmir'i gezen engelli bireyler, neşe dolu saatler yaşadı.

Dernek Başkanı Hacer Bulut, Ege'de engelsiz tatilin gerçekleşmesinde kendilerine büyük destek sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye şükranlarını sundu. Hacer Bulut, “Engelli çocuklarımız Ege'nin en güzel beldelerinde tarihi ve doğal güzellikleri görme fırsatı buldu, gönüllerince eğlendi. Rüya gibi bir tatil yapmamızda bizlere destek olan Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.