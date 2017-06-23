Adana Büyükşehir’den sosyal medya gönüllülerine eğitim

Dinamik, planlı, modern ve çağdaş belediyecilik hizmetlerini kent halkına yansıtmak için çalışma yürütecek sosyal medya gönüllüleri, Sosyal Medyanın Gücü ve Görsel Basın Paneli’nde eğitim aldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı’nca yürütülen proje kapsamında Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Sosyal Medyanın Gücü ve Görsel Basın Paneli’nde internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medyada güncellik ve içerik yönetimi etkili paylaşım konuları ele alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Uzmanı Ersin Dönmez’in sunum yaptığı panelde Facebook, Twitter, Instagram, YouTube üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yol, içme suyu, kanalizasyon, ulaşım, ekmek, temizlik, yeşil alan, kırsal kalkınma, eğitim, spor, kültür ve sanat hizmetlerinin paylaşımı ve etkileşimi arttıracak metotlar değerlendirildi.

Ersin Dönmez, Yerel Yönetimler Dijital Varlık Reytingi ölçümlerinde sosyal medyayı en etkili şekilde kullanan Başkan Hüseyin Sözlü’nün Facebook ve YouTube lideri olduğunu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin de Instagram ve YouTube’da birincilikler elde ettiğini vurguladı. Dönmez, Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Gönüllüleri Grubu’nun planlı ve programlı çalışmalarıyla daha istikrarlı ve sürdürülebilir başarılar hedeflediklerini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan sosyal medya gönüllülerine eğitimin sonunda katılım sertifikaları verildi.