Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nden karma resim sergisi

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin karma resim sergisi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 22 sanatçının sergilediği 42 tablo “Yurtta Barış, Dünyada barış” temalı.

Açılışta konuşan Adana Çukurova Güzel sanatlar Derneği Başkanı Veysel Kubat, resimlerin yağlı boya tekniği ile yapıldığını belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta Barış, Dünya'da Barış“ sözünden etkilendik. Sergimizin adını bu sözle isimlendirdik. Sanatçılar topluma örnek insanlar olmalıdır. Toplumun yükselmesi ve aydınlanması için sanata ihtiyaç var” dedi.

Sergiye eserleriyle katılan Prof. Dr. Fikri Akdeniz de konuşmasında sanat ve sanatçının aydın kişiliği üzerinde durarak, sanat, duygu ve düşünce dünyasının estetik ölçülerle birlikte anlatım biçimi olarak tanımlandığını söyledi.

75. Yıl Sanat Galerisi'nde 26 Kasım 2018 tarihine kadar açık kalacak sergide Fikri Akdeniz, Hüseyin Yılmaz, Tevfik Gökdemir, Gülruh Badakal, Fatma Akyüz Güher, Meral Soylu, Fatma Özdil, Musa Boz, Hatice Güvel, Melehat Sabancı, Tercan Ballı Çardak, Sabriye Uçar, Alaattin Aldaş, Meryem Köfteci, Veysel Kubat, Alex Raynham, Savaş İlhan, Engin Buğa, Fatma Ekmekçi ve Fatma Karabakal'ın eserleri yer alıyor.