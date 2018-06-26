Adana Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan metro jesti bekliyor

Adana metrosunun borcunun yaklaşık 800 milyon liralık kısmının ödendiği, geriye halen 1 milyar 200 milyon liralık bir ödemenin kaldığı bildirildi.

Dış kaynaklı hazine garantili krediyle 526 milyon dolara inşa edilen 13,5 kilometrelik metroya ilave olarak planlanan 10,3 kilometre uzunluğundaki Balcalı ve yapımı süren yeni stadyuma kadar uzanacak ikinci etap hat projesinin maliyeti de 274 milyon 300 bin dolar olarak belirlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesinin maddi olanakları ve İller Bankası payının yüzde 40’lık bölümünün, metronun kredi borcu ve faizine kesilmesi nedeniyle, ikinci etap çalışmaları ve yeni yatırımların önünün kesilmesine sebep oldu. Adana metrosunun, hizmete giren Adana Şehir Hastanesi, yeni Adliye Binası, Bilim ve Teknoloji Üniversitesine de gitmiyor olması, Adanalı vatandaşları zor durumda bıraktığı ifade edildi. Bu sebeple Adana’nın yeni yatırımlarının önünün açılması için, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adanalı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin bütçesini oldukça zorlayan metro yükünün, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından devralınmasının beklenildiği kaydedildi.

Adana dışındaki metro projelerini hükümet üstlendi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana’nın sırtında büyük bir yük oluşturan ve tamamlanmadığı için de verimli olarak çalışmayan metro yükünün hükümet tarafından görüşüleceğini ve Adana’nın lehine değerlendireceğini kaydetti. Türkiye’deki mevcut metro ve raylı sistemlerin hepsinin hükümet projesi olarak yürütüldüğünü belirten Sözlü, "Bu projeden tek istisna Adana metrosu ve ileride yapılması düşünülen Mersin’deki raylı sistemdir. Bu ikisinin hükümet projesi olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından devralınması gerektiğini, bunun da Cumhur İttifakı’nın ruhuna yakışacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Adana’da devam eden yatırımların kredisi için bir başvurularının olduğunu, kredinin onaylanmasını beklediklerini kaydeden Sözlü, “Kredisinin onaylanması, metro yükünün de Adana’nın sırtından kaldırılması, Milliyetçi Hareket Parti’li bir belediye başkanına destek olmasından ziyade Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanını, birinci olarak seçen Adana’ya bir jest olarak da değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Adana’nın 24 Haziran seçimlerinde gerekeni yaptığını belirten Sözlü, "Dünden bu zamana kadar hükümetin Adana’da yapmış olduğu yatırımların önünü açması konusunda büyükşehir belediyesi üzerine düşenleri hep yapmıştır. Bundan sonra biz bu ruha uygun bir bakış açısını hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar hastane, üniversiteye gidebilmek için ikinci etabını bekliyor

Metroyu sık kullandığını belirten Cevdet Yıldırım isimli vatandaş, Adana metrosunun Ulaştırma Bakanlığına bağlanmasında fayda gördüğünü belirterek, "Üniversite tarafına gitse daha güzel olur. İzmir, Ankara, İstanbul gibi şehirler Ulaştırma Bakanlığına bağlı, Adana’yı da inşallah bağlarlar. 2 tane üniversitemiz var mesela ikisine de gitmiyor şu anda. Oralara ve hastaneye gitmesinde fayda var. Çünkü hastalar oluyor, öğrenciler oluyor. Aşağı yukarı 100 bin kişi geliyor oraya" dedi.

Eda Anık isimli vatandaş ise Adana metrosunun yeni güzergahlara ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Bakanlığa bağlansa daha iyi olur. Yani bu metronun aslında mutlaka hastaneye bağlanması lazım. Balcalı Hastanesinin orada şehir hastanesi de var. Buradan oraya gitmesi lazım. Yani açılırsa süper olur. Umarım olur” diye konuştu.

Aylık ortalama 20 milyon liranın ayrıldığı Adana metrosunun borcunun yaklaşık 800 milyon liralık kısmının ödendiği, 1 milyar 200 milyon liralık bir ödemenin daha yapılması gerektiği bildirildi. Uzun süredir Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devri konuşulan Adana metrosunun devri 10 yıl önce gerçekleşseydi, metro için ayrılan para ile trafik sorunu yaşayan Adana’ya 120 alt geçit yapılabileceği kaydedildi.