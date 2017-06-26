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26 Haziran 2017 14:20

Adana Demirspor, Adil Demirbağ ile 3 yıllık sözleme imzaladı

TFF 1.

Adana Demirspor, Adil Demirbağ ile 3 yıllık sözleme imzaladı

26 Haziran 2017 14:20

Lig takımlarından Adana Demirspor, Bucaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Adil Demirbağ ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri’ndeki imza törenine muhasip üye Levent Duyuler ve Spor Direktör Gürcan Aday katıldı.


Lig’deki bir çok takımın kendisine talip olduğunu belirten Adil Demirbağ, “Geçtiğimiz yıl Atletico Madrid, Roda ve Standart Liege kulüpleri beni çok istemişti ama kulübüm Bucaspor beni bırakmamıştı. Sözleşmem sona erdikten sonra Süper Lig ve Lig’deki birçok takım beni kadrosuna katmak istedi. Adana Demirspor bu konuda en hızlı davranan kulüp oldu. O kadar hızlı davrandı ki bayramın 2. günü Adana’ya geldim ve sözleşmeyi imzaladım. Transferim konusunda başkanım ve teknik direktörüm bana yoğun ilgi gösterdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Taraftar için çok şey söylemeye gerek yok. Bu ligin üstünde olduğunu herkes biliyor ve ben de o bilinçle onlara layık olmaya çalışacağım” dedi.




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