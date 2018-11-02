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Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'a hazırlanıyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına başladı.


Adana Demirspor, 4 Kasım Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına Adana Gençlerbirliği Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanda, dün Dersim 62 Spor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının on birinde forma giyen oyuncular rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.


Mavi-lacivertliler, Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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