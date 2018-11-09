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Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.

Lig'in 12. haftasında Altay ile karşılaşacak Adana Demirspor, bugün yaptığı antrenmanla Adana'daki çalışmalarını tamamladı.


Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Adana Gençlerbirliği Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman Altay maçının taktik çalışmasıyla sona erdi. Antrenmana sakatlığı süren Kage katılmazken, İsmail Konuk takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü. Adana Demirspor yarın sabah 09.30 uçağıyla İzmir'e hareket edecek ve ter antrenmanını İzmir'de gerçekleştirecek.

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