Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 14:09

Adana Demirspor, Bolu’da çalışmalarını sürdürüyor

TFF 1.

Adana Demirspor, Bolu’da çalışmalarını sürdürüyor

09 Temmuz 2017 14:09

Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.


Mavi-lacivertliler, teknik direktör Giray Bulak nezaretinde sabah saatlerinde günün tek antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktik antrenman ile son buldu.


Kampa dahil olan Abdülkadir Parmak ve Edin Rüstemovic ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Adana Demirspor, kampın ilk etabındaki hazırlık maçını da Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacak.


Bolu Termal Otel Tesisleri’nde oynanacak karşılaşma yarın saat 18.00’de başlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:20
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!