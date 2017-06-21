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21 Haziran 2017 18:26

Adana Demirspor, Can Demir Aktav’ı 1 yıllığına kiraladı

TFF 1.

Adana Demirspor, Can Demir Aktav’ı 1 yıllığına kiraladı

21 Haziran 2017 18:26

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Konyaspor’da forma giyen defans oyuncusu Can Demir Aktav’ı bir yıllığına kiraladı.


Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine, Adana Demirspor yöneticileri İzzettin Turgut ve Kazim Bozan katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Aktav, büyük bir camiaya geldiğini belirterek, ”Doğduğum memlekete, çocukluğumda hayalini kurduğum takıma gelmekten çok mutluyum. Başta başkanım olmak üzere buraya gelmemde emeği olan hocalarıma ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Demirspor yeni bir oluşum içerisinde. Biz de bu hedeflere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Demirspor’u hak ettiği yerlere taşımak için buradayız. Bu forma her futbolcuya nasip olmayacak değerde. Hedefe giden yolda elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Adana Demirspor büyük bir camia, inşallah gelecek sezonda Adana Demirspor’u Süper Lig’e taşıyacağız” ifadelerini kullandı.



"Adana laciverttir Adana mavidir"


Adana doğumlu olduğunu söyleyen Aktav, "Ben küçüklüğümde Adanaspor’u sevmiyordum. Demirsporlu olarak büyüdüm. Adana turuncu değil Adana laciverttir, Adana mavidir. Böyle çocukluğumda hayalini kurduğum takımında olmaktan çok mutluyum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.




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