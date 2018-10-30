İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Demirspor, Dersim 62 Spor maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Turu'nda, 1 Kasım Perşembe günü evinde Dersim 62 Spor ile karşılaşacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Adana Demirspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde saat 13.00'te başlayan çalışma, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yapan oyuncular, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.


Adana Demirspor'da, Mehmet Kaan Türkmen sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı düz koşu yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.