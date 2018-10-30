Adana Demirspor, Dersim 62 Spor maçı hazırlıklarına başladı

Turu'nda, 1 Kasım Perşembe günü evinde Dersim 62 Spor ile karşılaşacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Adana Demirspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde saat 13.00'te başlayan çalışma, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yapan oyuncular, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Adana Demirspor'da, Mehmet Kaan Türkmen sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı düz koşu yaptı.